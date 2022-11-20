Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина430 мм
- Глубина610 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый, черный, серебряный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки12.20 кг
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Лофт-1
Стул Лофт-2