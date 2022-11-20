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Стул 1004

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Столик приставной, коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина610 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый, черный, серебряный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки12.20 кг

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