Характеристики товара
Описание
Объем упаковки, м2: 0,1
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина440 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Цветзеленый, белый
- Страна изготовленияРоссия
Объем упаковки, м2: 0,1
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло