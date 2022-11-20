Стул Абонданс

8 оценок

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Стул Абонданс

4.5
13 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Цвета: чёрный, кремовый

Габариты упаковки: 0,76*0,33*0,64

Объем упаковки, м3: 0,16

Масса упаковки: 18.4

Количество в упаковке: 1

Поролон 10-11 см, экокожа (полиуретан-PU), Подлокотники и крестовина -хромированный пластик, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly", подлокотники складываемые

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