Стул Абонданс
13 490 ₽
Цвета: чёрный, кремовый
Габариты упаковки: 0,76*0,33*0,64
Объем упаковки, м3: 0,16
Масса упаковки: 18.4
Количество в упаковке: 1
Поролон 10-11 см, экокожа (полиуретан-PU), Подлокотники и крестовина -хромированный пластик, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly", подлокотники складываемые
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