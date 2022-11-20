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Стул Adam, рогожка комби бежевый - фото 1Стул Adam, рогожка комби бежевый - фото 2

Стул Adam, рогожка комби бежевый

15 оценок
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Стул Ricardo, зеленый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Цветсерый, черный

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