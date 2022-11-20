Характеристики товара
Описание
Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки деревянные
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина490 мм
- Длина455 мм
- Вес5.8 кг
- Объем0.03 мл
- Количество мест1
- Цветсерый
Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки деревянные
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