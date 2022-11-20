Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина500 мм
- Глубина420 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявельвет
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Виота 223, серый
Стул Q5 SW (на базе SWISS)
Стул ANT белый
Стул Oliver экокожа капучино
Стул Меган велюр капучино
Стул Диамант пластиковый, черный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло