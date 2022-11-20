Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина590 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес5,9 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветзеленый
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
Стул Раунд 20мм
Стул Хит 20мм - золото, старт серый
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Стул Виота 223, серый
Обеденный стул Чико, шоколадный
Стул Princess с подлокотниками, слоновая кость