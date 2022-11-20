Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина580 мм
- Глубина530 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветкрасный
- Страна изготовленияЕвропа
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Молот 20мм
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Браун 25мм
Стул Виота 223, Dark Stone
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло