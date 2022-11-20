Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1070 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Материалбереза
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул обеденный Шанель черный
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стул ВЕРСАЛЬ 10
Стул Текс, каркас черный / Пегас капучино
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Олимпия полубарный, Pluton 101
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло