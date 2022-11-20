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Стул Agnes MA графит/ черный каркас - фото 1

Стул Agnes MA графит/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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