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Стул Agnes Navy Blue/ золотой каркас - фото 1

Стул Agnes Navy Blue/ золотой каркас

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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