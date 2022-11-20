Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина530 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветзеленый, золотой
- Страна изготовленияКитай
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Кресло Джуко
Стул Инфинити металличекий, золотой, кожанная подушка
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый