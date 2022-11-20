Стул Alabama, голубой велюр

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Стул Alabama, светло-серый велюр

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветголубой, черный

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