Стул Alabama, серый велюр

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Alabama, голубой велюр
Стул Alabama, голубой велюр
Следующий Стул Alabama, бежевый велюр
Стул Alabama, голубой велюр

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветсерый, черный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Alabama, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 550
Оптовая цена
9

Стул Alabama, желтый велюр

В наличии 158 шт.
Настоящее фото товара Стул Ally, серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
8

Стул Ally, серый/ черный каркас

В наличии 70 шт.
Стул Ally, латте/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Ally, латте/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
13

Стул Ally, латте/ черный каркас

В наличии 150 шт.
Стул Ally, бежевый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Ally, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
7

Стул Ally, бежевый/ черный каркас

В наличии 134 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
13

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Дорожка для стола, матиНастоящее фото товара Дорожка для стола, мати, произведённого компанией ChiedoCover
от420
14

Дорожка для стола, мати

Скатерть Ричард, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от810
81Хит

Скатерть Ричард, прямоугольная

Скатерть, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
9

Скатерть, лен классический