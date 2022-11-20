Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияКитай
- Цветсерый, черный
Стул Alabama, серый велюр
Стул Alabama, бежевый велюр
Стул Alabama, желтый велюр
Стул Ally, серый/ черный каркас
Стул Ally, латте/ черный каркас
Стул Ally, бежевый/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest