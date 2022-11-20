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Стул ALABAMA, зеленый

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Стул ANIKA, светло-серый меланж

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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