Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина570 мм
- Длина480 мм
- Глубина620 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3
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