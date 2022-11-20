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Стул Аларик, белый - фото 1Стул Аларик, белый - фото 2Стул Аларик, белый - фото 3

Стул Аларик, белый

Артикул: CH-051-176
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота830 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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