Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина410 мм
- Ширина480 мм
- Высота830 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Кресло плетеное Ченнаи, белое
Кресло плетеное Ченнаи, коричневое
Кресло плетеное Ченнаи, натуральное
Кресло плетеное Ченнаи, серое
Софа плетеная Агра, белая
Софа плетеная Агра, коричневый
Софа плетеная Агра, натуральный
Софа плетеная Агра, серая
Кресло Газиабад, коричневый
Кресло Газиабад, серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок пепельная роза
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный
Куверт на 2 прибора, лен, ажурный