Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина410 мм
- Ширина480 мм
- Высота830 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай
Стул Capri чёрный
Стул Диамант пластиковый, золотой
Стул Диамант пластиковый, белый
Стул Диамант пластиковый, жемчужный
Стул Диамант пластиковый, черный
Стул Диамант пластиковый, серебрянный
Стул Орион золотой, пластиковый
Стул Орион серебрянный, пластиковый
Стул Орион жемчужный, пластиковый
Стул Орион черный, пластиковый
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь красный
Куверт на 2 прибора
Куверт на 2 прибора, лен, ажурный
Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, какао