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Стул Аларик, желтый

Артикул: CH-051-182
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота830 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

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