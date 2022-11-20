Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина410 мм
- Ширина480 мм
- Высота830 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветжелтый
- Страна изготовленияКитай
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Куверт на 3 прибора Журавинка, белый гладь
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь красный
Куверт на 2 прибора
Куверт на 3 прибора
Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, синий