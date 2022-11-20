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Стул Алавиес - фото 1

Стул Алавиес

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина430 мм
  • Вес6,6 кг

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