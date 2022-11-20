Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина400 мм
- Длина430 мм
- Вес6,6 кг
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Куверт Габардин
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый
Куверт на 2 прибора Ричард, гладь слоновая кость
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок слоновая кость