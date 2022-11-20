Товар в корзине. Перейти
Стул Albert, кожа тауп - фото 1Стул Albert, кожа тауп - фото 2

Стул Albert, кожа тауп

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Albert, кожа ретро-красный
Стул Albert, кожа ретро-красный
Следующий Стул Asti, бархат светло-серый
Стул Albert, кожа ретро-красный

Характеристики товара

Описание

Изящная модель Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность. Классический стиль в коллекции Albert, сочетание металла и бархата позволяют использовать ее практически для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля. Дополнительным преимуществом данного стула является возможность его штабелирования.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина615 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 29 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 23 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 6 шт.
С этим товаром покупают
Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
14

Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ)

Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Меган велюр пыльно-синий

В наличии 22 шт.
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

Стул William ромб бархат синийНастоящее фото товара Стул William ромб бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
15

Стул William ромб бархат синий

Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
6

Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовый

Стул Marcus, бархат винно-красныйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат винно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 300
Оптовая цена
8

Стул Marcus, бархат винно-красный

Другие товары из разделабархатные стулья
Стул с подлокотниками Barrie, кожа camelНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, кожа camel, произведённого компанией ChiedoCover
39 900
Оптовая цена
14

Стул с подлокотниками Barrie, кожа camel

Стул с подлокотниками Barrie, кожа бежевыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, кожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
39 900
Оптовая цена
14

Стул с подлокотниками Barrie, кожа бежевый

Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучиноНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
39 900
Оптовая цена
12

Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучино

Стул с подлокотниками Barrie, кожа коричневыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, кожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
39 900
Оптовая цена
15

Стул с подлокотниками Barrie, кожа коричневый

Стул с подлокотниками Barrie, кожа ретро красныйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, кожа ретро красный, произведённого компанией ChiedoCover
39 900
Оптовая цена
11

Стул с подлокотниками Barrie, кожа ретро красный

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
11

Стул Гаага синий

Стул Гаага красныйНастоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
6

Стул Гаага красный