Характеристики товара
Описание
Изящная модель Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность. Классический стиль в коллекции Albert, сочетание металла и бархата позволяют использовать ее практически для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля. Дополнительным преимуществом данного стула является возможность его штабелирования.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина480 мм
- Глубина615 мм
- Цветжелтый
- Страна изготовленияРоссия