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Стул Albert в шортиках платиново-серый - фото 1Стул Albert в шортиках платиново-серый - фото 2

Стул Albert в шортиках платиново-серый

15 оценок
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Стул Albert в шортиках горчичный

Характеристики товара

Описание

Изящная модель Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность. Классический стиль в коллекции Albert, сочетание металла и бархата позволяют использовать ее практически для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля. Дополнительным преимуществом данного стула является возможность его штабелирования.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина615 мм
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияРоссия

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