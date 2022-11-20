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Стул Albert в шортиках серый - фото 1Стул Albert в шортиках серый - фото 2

Стул Albert в шортиках серый

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Характеристики товара

Описание

Изящная модель Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность. Классический стиль в коллекции Albert, сочетание металла и бархата позволяют использовать ее практически для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля. Дополнительным преимуществом данного стула является возможность его штабелирования.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина615 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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