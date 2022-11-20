Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина450 мм
- Глубина380 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявельвет
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.10 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)
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Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
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