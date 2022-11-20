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Стул Алекса, велюр серый

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Характеристики товара

Описание

Удобный и мягкий стул украсит любой интерьер. Обивка спинки и сидения выполнена из прочного и износостойкого велюра. Внутренняя сторона стула с декором, удобные подлокотники добавят комфорта. Ножки изготовлены из металла в черном цвете и обеспечивают хорошую устойчивость.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки15 кг

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