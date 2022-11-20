Характеристики товара
Описание
Удобный и мягкий стул украсит любой интерьер. Обивка спинки и сидения выполнена из прочного и износостойкого велюра. Внутренняя сторона стула с декором, удобные подлокотники добавят комфорта. Ножки изготовлены из металла в черном цвете и обеспечивают хорошую устойчивость.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки15 кг