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Стул Александрия с подлокотниками - фото 1Стул Александрия с подлокотниками - фото 2

Стул Александрия с подлокотниками

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Обивкаткань
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки11 кг

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