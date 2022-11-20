Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина510 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки11 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул складной банкетный Lite, черный
Стул прозрачный Gyza
Обеденный стул Чико, голубой
Стул Аполлон 1
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой