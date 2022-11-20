Стул Аллевар

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Аллевар

4.5
10 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка
Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка
Следующий Стул Аллош
Барный стул Mint, велюр бежевый Тедди 26, черная морилка

Характеристики товара

Описание

Цвет: синий велюр

Объем упаковки, м3: 0.08

Масса упаковки: 8.65

Количество в упаковке: 1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 340
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличииНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии, произведённого компанией ChiedoCover
от2 150
82

Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии

В наличии 143 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Настоящее фото товара Стул Виота 210, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Виота 210, фуксия

Стул Наполеон Старинный орех, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Старинный орех, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
13

Стул Наполеон Старинный орех, деревянный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
87Хит

Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

В наличии 19 шт.

Другие товары из раздела

Стул АллуенНастоящее фото товара Стул Аллуен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
14

Стул Аллуен

Барный табурет Кавагучи, бежевый велюрНастоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
12

Барный табурет Кавагучи, бежевый велюр

Барный табурет Кавагучи, черный велюрНастоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
5

Барный табурет Кавагучи, черный велюр

Настоящее фото товара Стул барный Cotton серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Стул барный Cotton серый

Стул Tolix Arms Soft барный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый

В наличии 100 шт.