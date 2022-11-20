Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркас

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ally, бежевый/ черный каркас
Стул Ally, бежевый/ черный каркас
Следующий Стул Amaretto, античный светло-бежевый/ черный каркас
Стул Ally, бежевый/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветсерый, черный

Другие товары из раздела

Стул Amaretto, античный графит/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 800
Оптовая цена
8

Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас

В наличии 74 шт.
Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 800
Оптовая цена
6

Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркас

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Скатерть Лён

Скатерть МатиНастоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
от770
8

Скатерть Мати

Скатерть ProfylineНастоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
11

Скатерть Profyline

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Скатерть РичардНастоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
77Хит

Скатерть Ричард