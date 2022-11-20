Стул Ally, латте/ черный каркас

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ally, серый/ черный каркас
Стул Ally, серый/ черный каркас
Следующий Стул Ally, бежевый/ черный каркас
Стул Ally, серый/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветкоричневый, черный

Другие товары из раздела

Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
8

Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркас

В наличии 213 шт.
Стул Amaretto, античный светло-бежевый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Amaretto, античный светло-бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 800
Оптовая цена
12

Стул Amaretto, античный светло-бежевый/ черный каркас

В наличии 88 шт.
Стул Amaretto, античный графит/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 800
Оптовая цена
8

Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас

В наличии 74 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть Журавинка, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от650
17

Скатерть Журавинка, прямоугольная

Скатерть ХельгаНастоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Скатерть Хельга

Скатерть ARSНастоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
7

Скатерть ARS

Скатерть Ричард, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от810
81Хит

Скатерть Ричард, прямоугольная

Скатерть, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
9

Скатерть, лен классический

Скатерть Тесьма, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
13

Скатерть Тесьма, круглая

Скатерть Бахрома, закругленные углыНастоящее фото товара Скатерть Бахрома, закругленные углы, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
14

Скатерть Бахрома, закругленные углы