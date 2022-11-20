Стул Ally, серый/ черный каркас

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Alabama, желтый велюр
Стул Alabama, желтый велюр
Следующий Стул Ally, латте/ черный каркас
Стул Alabama, желтый велюр

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветсерый, черный

Другие товары из раздела

Стул Ally, бежевый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Ally, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
7

Стул Ally, бежевый/ черный каркас

В наличии 134 шт.
Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
8

Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркас

В наличии 213 шт.
Стул Amaretto, античный светло-бежевый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Amaretto, античный светло-бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 800
Оптовая цена
12

Стул Amaretto, античный светло-бежевый/ черный каркас

В наличии 88 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Дорожка для столаНастоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260
Оптовая цена
14

Дорожка для стола

Скатерть ARSНастоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
7

Скатерть ARS

Дорожка ARSНастоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от440
14

Дорожка ARS

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Скатерть Лента, овальнаяНастоящее фото товара Скатерть Лента, овальная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
6

Скатерть Лента, овальная

Скатерть Стеклярус, закругленные углыНастоящее фото товара Скатерть Стеклярус, закругленные углы, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
6

Скатерть Стеклярус, закругленные углы