Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина530 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкавельвет
- Цветкрасный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Комплект мебели Кьявари
Стул Кейт складной пластиковый
Стул Виота 210, фуксия
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый
Стул William ромб бархат светло-серый
Гримерное зеркало с освещением
Стул Самба М, оранжевый, каркас хром
Стул Текс, светло-серый
Стул Текс, синий
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Текс, бежевый, серые ножки
Кресло КС-2