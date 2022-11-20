Товар в корзине. Перейти
Стул Альварес барный, лофт - фото 1Стул Альварес барный, лофт - фото 2

Стул Альварес барный, лофт

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Leo светло-зелёный
Стул Leo светло-зелёный
Следующий Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см
Стул Leo светло-зелёный

Характеристики товара

Описание

Сиденье – массив сосны толщиной 40 мм. Спинка – массив сосны толщиной 20мм.Многослойное защитное покрытие лаком Hesse.Светостойкое, не содержит ароматических веществ, с очень хорошей устойчивостью к химическим и механическим воздействиям, прошедшее испытание в соответствии с требованиями закона о пищевых продуктах и детских игрушек. Гладкая, гигиеничная, шелковисто-матовая поверхность. Каркас выполнен из трубы 20х20мм. Полимерно-порошковое покрытие - цвет черный муар, в стиле лофт (возможна покраска в любой цвет "RAL").Поставляется в виде неразборной конструкции.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья840 мм
  • Глубина380 мм
  • Цветжелтый, бежевый, черный

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
28

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
7

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена
4

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
4

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
2

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
2

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
16

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
3

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
10

Стул Молот 20мм

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
29

Стул Вертекс 20мм Лайт

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
21

Комплект Такер, 4 белых стула

Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69020
4 590 ₽
15

Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой

Стул Iris 2102Настоящее фото товара Стул Iris 2102, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
Оптовая цена
8

Стул Iris 2102

Стул Laval, белая экокожа/ сереброНастоящее фото товара Стул Laval, белая экокожа/ серебро, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
4

Стул Laval, белая экокожа/ серебро

Стул ЭлисНастоящее фото товара Стул Элис, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
17

Стул Элис

Другие товары из разделаполубарные стулья для кухни
Ножки полубарные, металлическиеНастоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050
36

Ножки полубарные, металлические

Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 смНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99049
24 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см

В наличии 38 шт.
Полубарный стул Мила, белыйНастоящее фото товара Полубарный стул Мила, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
12

Полубарный стул Мила, белый

Полубарный стул Solar, велюр черныйНастоящее фото товара Полубарный стул Solar, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99012
8 990 ₽
34

Полубарный стул Solar, велюр черный

Барный стул Марк, зеленыйНастоящее фото товара Барный стул Марк, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 9906
10 590 ₽
24

Барный стул Марк, зеленый