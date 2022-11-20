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Стул Альварес, лофт - фото 1Стул Альварес, лофт - фото 2

Стул Альварес, лофт

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Характеристики товара

Описание

Сиденье – массив сосны толщиной 40 мм. Спинка – массив сосны толщиной 20мм. Многослойное защитное покрытие лаком Hesse. Светостойкое, не содержит ароматических веществ, с очень хорошей устойчивостью к химическим и механическим воздействиям, прошедшее испытание в соответствии с требованиями закона о пищевых продуктах и детских игрушек. Гладкая, гигиеничная, шелковисто-матовая поверхность. Каркас выполнен из трубы 20х20мм. Полимерно-порошковое покрытие - цвет черный муар, в стиле лофт (возможна покраска в любой цвет "RAL").Поставляется в виде неразборной конструкции.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина400 мм
  • Цветжелтый, бежевый, черный

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