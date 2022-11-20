Характеристики товара
Описание
Сиденье – массив сосны толщиной 40 мм. Спинка – массив сосны толщиной 20мм. Многослойное защитное покрытие лаком Hesse. Светостойкое, не содержит ароматических веществ, с очень хорошей устойчивостью к химическим и механическим воздействиям, прошедшее испытание в соответствии с требованиями закона о пищевых продуктах и детских игрушек. Гладкая, гигиеничная, шелковисто-матовая поверхность. Каркас выполнен из трубы 20х20мм. Полимерно-порошковое покрытие - цвет черный муар, в стиле лофт (возможна покраска в любой цвет "RAL").Поставляется в виде неразборной конструкции.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина400 мм
- Цветжелтый, бежевый, черный