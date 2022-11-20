Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина530 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый
Комплект мебели Кьявари
Комплект Такер, 4 черных стула
Стул Барбара велюр синий золотые ножки
Обеденный стул Чико, голубой
Стул Джино