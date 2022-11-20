Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ)
465 x 340 x 975 мм
Вес
6.25 кг
Объем
0.077 куб. м
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина450 мм
- Глубина620 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)
465 x 340 x 975 мм
Вес
6.25 кг
Объем
0.077 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный