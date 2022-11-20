Характеристики товара
Описание
Отличительной чертой данной модели является наполнение в виде пружинного блока «змейка». Благодаря упругости пружин сиденье отлично держит форму и не будет деформироваться со временем. Такой блок хорошо переносит большие нагрузки, что продлевает срок службы изделия.
Размер упаковки (ДхШхВ): 465 x 340 x 975 мм
Вес: 6.25 кг
Объем: 0.077 куб. м
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина620 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6.25 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый, серый