Характеристики товара
Описание
Стул Amely подходит как для обеденной зоны, так и для отдыха. Стул Amely разработан нашими дизайнерами и специалистами для максимального удобства и комфортного времяпрепровождения. Спинка стула имеет небольшой наклон, а также приятно обхватывает спину. Стул Amely выполнен из качественных материалов по стандартам ГОСТ 19917-2014. Спинка и сиденье сконструированы из высокопрочной фанеры, обитые комфортным поролоном, синтепоном и велюром высокой категории с водоотталкивающим, антивандальным эффектом, который также легко очищается от грязи. Каркас стула Amely выполнен из стальной профильной трубы 20 мм, толщиной 1,5 мм, покрыт порошковой краской с европейскими компонентами. Все материалы безопасны и отвечают международным экологическим нормам.
Габариты и вес стула Amely в упаковке:
Сиденье, 2 шт - 60х60х52 см. Вес - 11,8 кг
Каркас, 1 шт - 50х50х42,5 см. Вес - 3,7 кг
Основные характеристики
- Высота81.5 мм
- Высота спинки33.5 мм
- Ширина54 мм
- Глубина60 мм
- Ширина сиденья43 мм
- Глубина сиденья46.5 мм
- Вес8.3 кг
- ОбивкаВелюр
- Профиль каркаса20 мм
- Цветрозовый
- Высота посадочного места 48 мм