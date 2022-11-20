Товар в корзине. Перейти
Стул Amely Серый, золото - фото 1Стул Amely Серый, золото - фото 2Стул Amely - видео 3Стул Amely Серый, золото - фото 4Стул Amely Серый, золото - фото 5

Стул Amely Серый, золото

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Атлант белый
Стул Атлант белый
Следующий Стул Amely Светло-бежевый, золото
Стул Атлант белый

Характеристики товара

Описание

Стул Amely подходит как для обеденной зоны, так и для отдыха. Стул Amely разработан нашими дизайнерами и специалистами для максимального удобства и комфортного времяпрепровождения. Спинка стула имеет небольшой наклон, а также приятно обхватывает спину. Стул Amely выполнен из качественных материалов по стандартам ГОСТ 19917-2014. Спинка и сиденье сконструированы из высокопрочной фанеры, обитые комфортным поролоном, синтепоном и велюром высокой категории с водоотталкивающим, антивандальным эффектом, который также легко очищается от грязи. Каркас стула Amely выполнен из стальной профильной трубы 20 мм, толщиной 1,5 мм, покрыт порошковой краской с европейскими компонентами. Все материалы безопасны и отвечают международным экологическим нормам.

Габариты и вес стула Amely в упаковке:

Сиденье, 2 шт - 60х60х52 см. Вес - 11,8 кг

Каркас, 1 шт - 50х50х42,5 см. Вес - 3,7 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота81.5 мм
  • Высота спинки33.5 мм
  • Ширина54 мм
  • Глубина60 мм
  • Ширина сиденья43 мм
  • Глубина сиденья46.5 мм
  • Высота посадочного места 48 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес8.3 кг
  • ОбивкаВелюр
  • Цветсерый

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье Дейл 2, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
6

Подстолье Дейл 2

Кресло Лофт БенедиктНастоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
10

Кресло Лофт Бенедикт

Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
96 900
Оптовая цена
12

Стол Acuto 2, белый мрамор матовый, керамика/ черный каркас

Настоящее фото товара Офисное кресло Leo Black T, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
7

Офисное кресло Leo Black T

В наличии 275 шт.
Стул Berg бархат серыйНастоящее фото товара Стул Berg бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
9

Стул Berg бархат серый

Настоящее фото товара Люстра Лацио, никель, произведённого компанией ChiedoCover
от115 890
Оптовая цена
5

Люстра Лацио, никель

Стул Amely Светло-бежевый, золотоНастоящее фото товара Стул Amely Светло-бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Amely Светло-бежевый, золото

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден