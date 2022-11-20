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Стул Amely Светло-бежевый, золото

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Стул Amely Серый, золото

Характеристики товара

Описание

Стул Amely подходит как для обеденной зоны, так и для отдыха. Стул Amely разработан нашими дизайнерами и специалистами для максимального удобства и комфортного времяпрепровождения. Спинка стула имеет небольшой наклон, а также приятно обхватывает спину. Стул Amely выполнен из качественных материалов по стандартам ГОСТ 19917-2014. Спинка и сиденье сконструированы из высокопрочной фанеры, обитые комфортным поролоном, синтепоном и велюром высокой категории с водоотталкивающим, антивандальным эффектом, который также легко очищается от грязи. Каркас стула Amely выполнен из стальной профильной трубы 20 мм, толщиной 1,5 мм, покрыт порошковой краской с европейскими компонентами. Все материалы безопасны и отвечают международным экологическим нормам.

Габариты и вес стула Amely в упаковке:

Сиденье, 2 шт - 60х60х52 см. Вес - 11,8 кг

Каркас, 1 шт - 50х50х42,5 см. Вес - 3,7 кг

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Основные характеристики

  • Высота81.5 мм
  • Высота спинки33.5 мм
  • Ширина54 мм
  • Глубина60 мм
  • Ширина сиденья43 мм
  • Глубина сиденья46.5 мм
  • Высота посадочного места 48 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал каркасасталь
  • ОбивкаВелюр
  • Цветбежевый

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