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          Фотография Стул Амьен фиолетовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Амьен фиолетовый

          4.4
          от шт14 150 ₽
          от шт103 190 ₽
          от шт503 030 ₽
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          Стул Амьен фиолетовый
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          Характеристики товара

          Описание

          Мягкий стул Амьен — одна из новинок производства деревянной мебели, прекрасно себя зарекомендовавшая на российском рынке HoReCa. Это предельно надежный стул, который станет центром притяжения посетителей в Вашем заведении. На сегодняшний день — это лучшее решение мебели для малого бизнеса.

          Основные характеристики

          Высота 95 см

          Глубина сиденья 52 см

          Ширина сиденья 47 см

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          Варианты каркаса

          Морилка ВенгеМорилка ВенгеМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка Органика белыйМорилка Органика белыйЭмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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