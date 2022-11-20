|от шт
|1
|4 150 ₽
|от шт
|10
|3 190 ₽
|от шт
|50
|3 030 ₽
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Мягкий стул Амьен — одна из новинок производства деревянной мебели, прекрасно себя зарекомендовавшая на российском рынке HoReCa. Это предельно надежный стул, который станет центром притяжения посетителей в Вашем заведении. На сегодняшний день — это лучшее решение мебели для малого бизнеса.
Высота 95 см
Глубина сиденья 52 см
Ширина сиденья 47 см
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