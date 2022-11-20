Стул Амьен голубой вельвет

12 оценок

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Стул Амьен голубой вельвет

4.1
5 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Амьен — одна из новинок производства деревянной мебели, прекрасно себя зарекомендовавшая на российском рынке HoReCa. Это предельно надежный стул, который станет центром притяжения посетителей в Вашем заведении. На сегодняшний день — это лучшее решение мебели для малого бизнеса. Голубой стул Амьен впишется в любой интерьер, благодаря своей нейтральности.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветголубой

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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