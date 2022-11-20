Мягкий стул Амьен — одна из новинок производства деревянной мебели, прекрасно себя зарекомендовавшая на российском рынке HoReCa. Это предельно надежный стул, который станет центром притяжения посетителей в Вашем заведении. На сегодняшний день — это лучшее решение мебели для малого бизнеса. Голубой стул Амьен впишется в любой интерьер, благодаря своей нейтральности.
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Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
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Стул Бертран какао, каркас шимо
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Стул Eames Прозрачный
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Стул Eames Белый