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Стул Амьен серая рогожка

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Амьен — одна из новинок производства деревянной мебели, прекрасно себя зарекомендовавшая на российском рынке HoReCa. Это предельно надежный стул, который станет центром притяжения посетителей в Вашем заведении. На сегодняшний день — это лучшее решение мебели для малого бизнеса. Серый стул Амьен впишется в любой интерьер, благодаря своей нейтральности.

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете 0909
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете LilacLilac
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете CreamCream
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете 666666
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете 0404
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете ecruecru
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете 1414
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете 88
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете 4141
Стул Амьен серая рогожка - обивка в цвете 2626
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Отзывы о товаре

Стул Амьен серая рогожка — выполненные заказы

Фотография товара Стул Амьен, велюр светло-бежевый, цвет каркаса-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр светло-бежевый, цвет каркаса-старинный орехФотография товара Стул Амьен, велюр небесный голубой, ножки белая эмаль от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр небесный голубой, ножки белая эмальФотография товара Стул Амьен, тёмно-зелёная экокожа, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Амьен, тёмно-зелёная экокожа, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Амьен, велюр светлый серый, ножки лак от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр светлый серый, ножки лакФотография товара Стул Амьен, велюр Bella 20, ножки красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр Bella 20, ножки красное деревоФотография товара Стул Амьен, велюр тёмно-серый, ножки чёрные от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр тёмно-серый, ножки чёрныеФотография товара Стул Амьен, велюр серо-голубой, ножки лак от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр серо-голубой, ножки лакФотография товара Стул Амьен, Crush 14, цвет ножек-золото от компании ChiedoCover.Стул Амьен, Crush 14, цвет ножек-золотоФотография товара Стул Амьен, серая рогожка, ножки лак от компании ChiedoCover.Стул Амьен, серая рогожка, ножки лакФотография товара Стул Амьен, велюр пыльная роза, ножки орех от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр пыльная роза, ножки орех
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