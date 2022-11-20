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Стул Амьен серый велюр

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Стол Лидер 3, черный

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Амьен — одна из новинок производства деревянной мебели, прекрасно себя зарекомендовавшая на российском рынке HoReCa. Это предельно надежный стул, который станет центром притяжения посетителей в Вашем заведении. На сегодняшний день — это лучшее решение мебели для малого бизнеса. Серый стул Амьен впишется в любой интерьер, благодаря своей нейтральности.

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете 0909
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете LilacLilac
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете CreamCream
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете 666666
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете 0404
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете ecruecru
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете 1414
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете 88
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете 4141
Стул Амьен серый велюр - обивка в цвете 2626
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Отзывы о товаре

Стул Амьен серый велюр — выполненные заказы

Фотография товара Стул Амьен, велюр светло-бежевый, цвет каркаса-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр светло-бежевый, цвет каркаса-старинный орехФотография товара Стул Амьен, велюр небесный голубой, ножки белая эмаль от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр небесный голубой, ножки белая эмальФотография товара Стул Амьен, тёмно-зелёная экокожа, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Амьен, тёмно-зелёная экокожа, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Амьен, Велютто 45, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Амьен, Велютто 45, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Амьен, велюр светлый серый, ножки лак от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр светлый серый, ножки лакФотография товара Стул Амьен, Selesta 22, цвет ножек-чёрный от компании ChiedoCover.Стул Амьен, Selesta 22, цвет ножек-чёрныйФотография товара Стул Амьен, велюр Bella 20, ножки красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр Bella 20, ножки красное деревоФотография товара Стул Амьен, велюр тёмно-серый, ножки чёрные от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр тёмно-серый, ножки чёрныеФотография товара Стул Амьен, велюр серо-голубой, ножки лак от компании ChiedoCover.Стул Амьен, велюр серо-голубой, ножки лакФотография товара Стул Амьен, Crush 14, цвет ножек-золото от компании ChiedoCover.Стул Амьен, Crush 14, цвет ножек-золото
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