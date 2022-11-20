Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Амьен — одна из новинок производства деревянной мебели, прекрасно себя зарекомендовавшая на российском рынке HoReCa. Это предельно надежный стул, который станет центром притяжения посетителей в Вашем заведении. На сегодняшний день — это лучшее решение мебели для малого бизнеса. Серый стул Амьен впишется в любой интерьер, благодаря своей нейтральности.
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый