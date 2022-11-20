Характеристики товара
Описание
Стул подчеркнет индивидуальность вашей кухни, не перегружая ее лишними деталями
Каркас квадратный металлический с полимерным порошковым покрытием, внутренний каркас сиденья также из стали. Это даёт модели запас прочности на десятилетия.
Каркас труба проф 30*15*1,5мм
Крепление резьбовая заклепка, винт потайной
Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками, которые защищают поверхность пола от царапин.
Ткань и ее цвет в ассортименте
Вид и цвет опоры возможно поменять
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина450 мм
- Глубина480 мм
- Материал каркасаметалл