Товар в корзине. Перейти
Стул Андло - фото 1Стул Андло - фото 2Стул Андло - фото 3Стул Андло - фото 4

Стул Андло

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Андай
Стул Андай
Следующий Стул Андюз
Стул Андай

Характеристики товара

Описание

Стул подчеркнет индивидуальность вашей кухни, не перегружая ее лишними деталями
Каркас квадратный металлический с полимерным порошковым покрытием, внутренний каркас сиденья также из стали. Это даёт модели запас прочности на десятилетия.
Каркас труба проф 30*15*1,5мм
Крепление резьбовая заклепка, винт потайной
Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками, которые защищают поверхность пола от царапин.
Ткань и ее цвет в ассортименте
Вид и цвет опоры возможно поменять

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал каркасаметалл

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 22 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 47 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 4 шт.
С этим товаром покупают
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от350
25Хит

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от2 620
9

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

Скатерть квадратная, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть квадратная, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
15

Скатерть квадратная, лен классический

Скатерть Лента, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Лента, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
5

Скатерть Лента, круглая

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди