Характеристики товара
Описание
Эргономичная, удобная модель. Прекрасно подойдет как для заведений общественного питания, так и для квартиры с небольшой столовой зоной
Каркас круглый металлический с полимерным порошковым покрытием, нога э/св 22*1,2
Сидение ДСП 16
Крепление резьбовая заклепка, винт потайной
Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками, которые защищают поверхность пола от царапин.
Ткань и ее цвет в ассортименте
Вид и цвет опоры возможно поменять
Ткань и ее цвет в ассортименте
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина450 мм
- Глубина410 мм
- Материал каркасаметалл