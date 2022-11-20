Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина560 мм
- Длина460 мм
- Вес7.5 кг
- Размер упаковки2шт/1кор см
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул барный Фокс 75 красный
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый