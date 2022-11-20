Универсальная модель, которая идеально подходит не только для домашнего использования, но и в общественном пространстве.
В ресторане или в кафе ему нет равных в практичности: Каркас квадратный металлический с полимерным порошковым покрытием, внутренний каркас сиденья также из стали. Это даёт модели запас прочности на десятилетия.
Каркас труба проф 30*15*1,5мм
Сидение ДСП 16
Крепление резьбовая заклепка, винт потайной
Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками, которые защищают поверхность пола от царапин.
Ткань и ее цвет в ассортименте
Вид и цвет опоры возможно поменять