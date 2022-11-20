Стул Анель

10 оценок

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Стул Анель

4.3
4 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Андюз
Стул Андюз
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Стул Андюз

Характеристики товара

Описание

Универсальная модель, которая идеально подходит не только для домашнего использования, но и в общественном пространстве.
В ресторане или в кафе ему нет равных в практичности: Каркас квадратный металлический с полимерным порошковым покрытием, внутренний каркас сиденья также из стали. Это даёт модели запас прочности на десятилетия.
Каркас труба проф 30*15*1,5мм
Сидение ДСП 16
Крепление резьбовая заклепка, винт потайной
Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками, которые защищают поверхность пола от царапин.
Ткань и ее цвет в ассортименте
Вид и цвет опоры возможно поменять

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл

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