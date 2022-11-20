Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Глубина600 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3
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Стеллаж Классика №1
Стеллаж Классика №2
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