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Стул ANIKA, светло-серый меланж

9 оценок

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Стул BERLIN, антрацитовый меланж

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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