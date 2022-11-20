Характеристики товара
Описание
Сидение и спинка выполнены из кожзаменителя в бежево-коричневой цветовой гамме. Основание стула - натуральный дуб, лакированный. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву. Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов, кофеен. Цвет кожзаменителя: бежево-коричневый, цвет ножек: светлое дерево
Основные характеристики
- Высота1120 мм
- Ширина420 мм
- Длина420 мм
- Вес8.4 кг
- Материал каркасадуб
- Материал сиденьяэкокожа
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.20 м3